Здравствуйте, нужен опытный контент-менеджер(команда) для наполнения интернет-магазина Нужен человек который разбирается в тематике: сантехника, задача наполнить cvs файл характеристиками (10-20 для каждой позиции). Объём работы большой. Оплата: 8 рублей за позицию, исходник: сайты поставщиков и поисковики. Жду Ваших ...