frelanc

Дмитрий Ломунов frelanc

 
47 летУкраина/Маневичи
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужен опытный контент-менеджер
Отличный заказчик. Быстрая оплата.