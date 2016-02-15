Нужен опытный контент-менеджер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок222 просмотра

Здравствуйте, нужен опытный контент-менеджер(команда) для наполнения интернет-магазина 

Нужен человек который разбирается в тематике: сантехника, задача наполнить cvs файл характеристиками (10-20 для каждой позиции). 

Объём работы большой. Оплата: 8 рублей за позицию, исходник: сайты поставщиков и поисковики. 

Жду Ваших предложений, парсинг – не вариант.

9 лет назад
frelanc
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
$100
10 дней
Отличный заказчик. Быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад