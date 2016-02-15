Здравствуйте! СРАЗУ СКАЖЕМ, ЧТО ЦЕНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ОЧ. ХОРОШАЯ, НО УЖЕ БРАЛИСЬ 8 ЧЕЛОВЕК НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ!!! ПОЭТОМУ УВЕЛИЧИЛИ ЦЕНУ И ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ РАБОТУ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ. ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛО ...
Нужен опытный контент-менеджер
Здравствуйте, нужен опытный контент-менеджер(команда) для наполнения интернет-магазина
Нужен человек который разбирается в тематике: сантехника, задача наполнить cvs файл характеристиками (10-20 для каждой позиции).
Объём работы большой. Оплата: 8 рублей за позицию, исходник: сайты поставщиков и поисковики.
Жду Ваших предложений, парсинг – не вариант.
Выбранный исполнитель
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