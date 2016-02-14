Обновление товаров и характеристик на сайте. Bitrix

Добрый день.

Необходим контент-менеджер на единоразовое задание.

Если все устроит, то будет еще работа, так как интернет магазин у нас не один.

Сайт lpwatches.ru

1. Необходимо пройтись по категориям и обновить фотографии у товаров там, где они маленькие или плохо выглядят.

Пример:

http://www.lpwatches.ru/jewelry-box/26579-shkatulka-lc-designs-73319.html

Фото можно брать или отсюда

http://progift.ru/

Или отсюда

http://www.shkatulki24.ru/

2. Написать короткое описание к каждой шкатулке в каталоге и проставить ссылку из него на основную страницу категории.

Буквально 2-3 предложения.

3. Указать в карточке товара габариты каждой шкатулки. Они все есть в описании.