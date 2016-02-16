Наполнение сайта товарами (Битрикс)

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Завершен23 заявки275 просмотров

Товары -кондиционеры. Предоставляем только список кондиционеров.

Фото к товарам 1шт

Тех характеристики 25-27 полей (с офиц сайта или Яндекс Маркета)

Описание краткое

Описание подробное, с картинками (предоставим список сайтов, откуда брать информацию)

От вас сразу: ЦЕНА за ПОЗИЦИЮ + СРОКИ

9 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

vovazfrani
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо за хорошую работу!!!
Отличный заказчик, четко поставлена задача, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

vovazfrani
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад