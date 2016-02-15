Поиск информации

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Необходим человек, хорошо разбирающийся в истории. Имеется энциклопедия исторических событий, необходимо просмотреть ее и сделать вывод о том какие события еще необходимо добавить. Цена - 3 р. за одно событие (название, года). Пишите в скайп

9 лет назад
lidiya201080
Лидия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров