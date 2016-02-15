Для профи контент-менеджеров - ручное размещение информации на форумах

$142
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок603 просмотра

Здравствуйте!

СРАЗУ СКАЖЕМ, ЧТО ЦЕНА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ОЧ. ХОРОШАЯ, НО УЖЕ БРАЛИСЬ 8 ЧЕЛОВЕК НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ!!! ПОЭТОМУ УВЕЛИЧИЛИ ЦЕНУ И ПРЕДЛАГАЕМ ВЗЯТЬ РАБОТУ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ. ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМАТИКУ.

Необходимо размещение кратких постов с ссылкой для интернет-магазина спецтехники (гидроманипуляторы, манипуляторы) - В УЖЕ СОЗДАННЫХ РАНЕЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОСТАХ (т.е. потребуется их поиск): в тематических ветках форума (35 ссылок), в тематических блогах (8 ссылок), в тематических сообществах в сетях (7 ссылок).

 

Требования:

1. Ссылки должны быть видны без авторизации всем посетителям и должны быть "КЛИКАБЕЛЬНЫМИ".

2. Посты должны быть без СПАМа, чтобы их не удалили и были целевые переходы посетителей.

3. Посты должны быть уникальными. 

4. В посте должна идти речь об инфо страницы, на которую ведет ссылка

5. Необходимо использовать анкоры типа: "тут" и "click here", а ключи справа от анкора.

(подробнее по на e-mail)

Оплата через 5 суток (фильтр времени) после размещения и предоставления отчета в виде списка ссылок (50 ШТУК) 

Т.е. для начала требуется 50 ссылок (35 с форумов, 8 из блогов, 7 из социальных сетей) 

Стоимость 1 поста с ссылкой 200 руб.. (Я.Деньги, Вебмани) 

Автоматизация не прокатит, только уникальные посты.

Предоплата не предусмотрена, только по факту общего количества постов - 50 штук.. 

При качественно выполненной работе продолжим долгосрочное сотрудничество. 

9 лет назад
vladbo
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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