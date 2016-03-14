Небольшой интернет-магазин с пятью товарами (на буржуйнет). WP + jigoshop. Потребуется выполнить работы по задаче от оптимизаторов. Нужна правка шаблонов сайта. Модернизация корзины. Несколько блоков потребуется переверстать или сверстать ...
Натянуть верстку на cms (codeigniter)
Нужен фронтенд разработчик, cms являет собой личный кабинет пользователя сервиса. Нужно будет работать в связке с бекенд разработчиком, над доработкой фронтенд части. Требование: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба отозвавшихся оставить стоимость часа своего времени.
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