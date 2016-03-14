Натянуть верстку на cms (codeigniter)

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Закрыт1 заявка95 просмотров

Нужен фронтенд разработчик, cms являет собой личный кабинет пользователя сервиса. Нужно будет работать в связке с бекенд разработчиком, над доработкой фронтенд части. Требование: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба отозвавшихся оставить стоимость часа своего времени.

CodeIgniterHTMLJavaScriptjQueryPHP
9 лет назад
sawnow
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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