Натянуть 2 блоговые страницы с готовым шаблоном на WP

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок110 просмотров

Сайт уже развернут, все работает. Есть 2 шаблонные страницы - блог. Список записей и детальная запись.

Ничего сверхъестественного. Слева записи, справа - метки.

Надо быстренько натянуть все это дело. Оплата 1000р моментально. За час с работой управиться реально

WordPress
9 лет назад
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

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