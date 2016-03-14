Нужно создать robots.txt для opencart

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Прошу помочь создать robots.txt за небольшую плату для сайта работающий на opencart 1.5.6.4

Opencart
9 лет назад
villain9966
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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