Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz Требования: 1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; ...
Нужно создать robots.txt для opencart
Прошу помочь создать robots.txt за небольшую плату для сайта работающий на opencart 1.5.6.4
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