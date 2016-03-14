Почистить сайты от эксплоитов

VDS сервер на ihc.ru ISP manager

Просканировал сервер

Отчет сканера AI-Bolit

Затрачено времени: 1 h 16 m .

Сканирование начато 14-03-2016 в 15:40:52, сканирование завершено 14-03-2016 в 16:57:21

Всего проверено 17002 директорий и 91998 файлов.

Использовано памяти при сканировании: 35.87 Mb.

Сводный отчет

Мобильных редиректов 6

Вредоносных скриптов 134

JS Вирусов 1

Фишинговых страниц 3

Исполняемых файлов 4

IFRAME вставок 33

Пропущенных больших файлов 182

Подозрительных (эвристика) 41

Символических ссылок 2

Скрытых файлов 11

Рекламных ссылок и кодов 114

Все ошибки в отчете - вышлю ответственному исполнителю.

Все ошибки повторяются расскажу что как было - для знающего человека не проблема.

Сайты все на Джумле

Подробный отчет есть - ошибки найдены- осталось только полечить или удалить.

Ищу цену и срок

Без цены и сроков заявки не рассматриваются.