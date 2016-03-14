Обновить Joomla с 2.5.6 до последней версии. Сайт www_novye-okna_kz Требования: 1) Должны сохраниться все SEO настройки: Мета теги Title, Description, Keywords, ЧПУ всех страниц, Карта сайта, xml-карта, Атрибуты alt и title на картинках; ...
Помощь по WP
Нужно руссифицировать тему + пару глупых вопросов по оформлению.
Заявки фрилансеров
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