Помощь по WP

Необходимо доработать тему на сайтеbennychan.proТема http://bindery-theme.pixelunion.net/Условия сотрудничества: Общение по Skype, Работа строго по этапам ТЗ и определенным исполнителем срокам.Оплата по факту исполнения. Можно разбить на несколько частей. Оплата сразу по принятию работы день в день.Требование к ...