Увеличить скорость Wordpress сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки110 просмотров

Увеличить скорость Wordpress сайта. На данный момент 50-100 нужно поднять 90-100.

WordPress
9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Были кое-какие трудности, но в итоге Илья справился с поставленной задачей.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад