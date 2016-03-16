Совместить opencart и bitrix24. Основное задание: чтобы когда у нас клиент делает заявку, он попадал в базу bitrix24 со всем данными (лид). Дополнительное задание: чтобы товар(-ы), который(-ые) заказал клиент, тоже попадал(-и) в базу. ...
Увеличить скорость Wordpress сайта
Увеличить скорость Wordpress сайта. На данный момент 50-100 нужно поднять 90-100.
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