Сделать Wordpress шаблон из PSD

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Закрыт7 заявок169 просмотров

Доброе утро! Есть дизайн PSD из трех страниц, нужно сделать тему для Wordpress и посоветовать какие плагины использовать. 

WordPress
9 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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