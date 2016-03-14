Сделать Wordpress шаблон из PSD

Совместить opencart и bitrix24. Основное задание: чтобы когда у нас клиент делает заявку, он попадал в базу bitrix24 со всем данными (лид). Дополнительное задание: чтобы товар(-ы), который(-ые) заказал клиент, тоже попадал(-и) в базу. ...