Совместить opencart и bitrix24.

Основное задание: чтобы когда у нас клиент делает заявку, он попадал в базу bitrix24 со всем данными (лид).

Дополнительное задание: чтобы товар(-ы), который(-ые) заказал клиент, тоже попадал(-и) в базу. А также, чтобы в базу попадал сам сделанный заказ, привязанный к клиенту.

API bitrix24 - https://www.bitrix24.ru/apps/api.php