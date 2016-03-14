Совместить opencart и bitrix24.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Совместить opencart и bitrix24.

Основное задание: чтобы когда у нас клиент делает заявку, он попадал в базу bitrix24 со всем данными (лид).

Дополнительное задание: чтобы товар(-ы), который(-ые) заказал клиент, тоже попадал(-и) в базу. А также, чтобы в базу попадал сам сделанный заказ, привязанный к клиенту.

API bitrix24 - https://www.bitrix24.ru/apps/api.php

Opencart
9 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров