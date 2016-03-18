Мелкие доработки в html натяжка на wp (простой шаблон)

Приветствую, дорогие мои, студия re:load ищет джуниора на постоянный (мелкозадачный: верстка, натяжка) аутсорс.

Еще раз - джуниоры. Сеньеры и у нас есть ;)

В качестве первого тестового задания предлагается мелкая доработка по PSD макету верстки и натяжка на WP с символической платой в 15$

Оставляйте в предложения свои навыки у мения в сфере web-разработки, а после пишите в личные сообщения. С нетерпением жду, ведущий разработчик студии Reload, Дмитрий.