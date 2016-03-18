Приветствую! Собственно, нужно Сверстать, натянуть и настроить сайт на WP. Есть сайт Idiev.ru Мы сделали редизайн, и нужно все это дело сверстать, натянуть и настроить чтоб работало. Все проекты ...
Мелкие доработки в html натяжка на wp (простой шаблон)
Приветствую, дорогие мои, студия re:load ищет джуниора на постоянный (мелкозадачный: верстка, натяжка) аутсорс.
Еще раз - джуниоры. Сеньеры и у нас есть ;)
В качестве первого тестового задания предлагается мелкая доработка по PSD макету верстки и натяжка на WP с символической платой в 15$
Оставляйте в предложения свои навыки у мения в сфере web-разработки, а после пишите в личные сообщения. С нетерпением жду, ведущий разработчик студии Reload, Дмитрий.
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