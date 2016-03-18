Мелкие доработки в html натяжка на wp (простой шаблон)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка100 просмотров

Приветствую, дорогие мои, студия re:load ищет джуниора на постоянный (мелкозадачный: верстка, натяжка) аутсорс. 

Еще раз - джуниоры. Сеньеры и у нас есть ;)

В качестве первого тестового задания предлагается мелкая доработка по PSD макету верстки и натяжка на WP с символической платой в 15$

Оставляйте в предложения свои навыки у мения в сфере web-разработки, а после пишите в личные сообщения. С нетерпением жду, ведущий разработчик студии Reload, Дмитрий.

HTMLWordPress
9 лет назад
ReloadStudio
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано быстро, качественно, буду работать с этим исполнителем постоянно!)
Отличный заказчик, с такими людьми приятно работать Своевременная оплата, четкая постановка задачи Однозначно рекомендую к сотрудничеству Спасибо

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад