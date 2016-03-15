Приветствую, дорогие мои, студия re:load ищет джуниора на постоянный (мелкозадачный: верстка, натяжка) аутсорс. Еще раз - джуниоры. Сеньеры и у нас есть ;) В качестве первого тестового задания предлагается мелкая доработка по PSD ...
Доработка Modх
blossomoflife.ru
Сайт на MODX
1. нужно доработать модуль Наборы (он уже есть в админке, но отключен)
нужно сделать возможным добавлять в позиции выбора цвета не только артикул, но и категории товаров.
Например в выбор цвета добавить категорию лаков “снд” и “блюскай”, где уже в выбранной категории будут все доступные цвета.
Также нужна возможность редактирования категорий.
2. В админке в карточке товара есть возможность добавить несколько фото, товара, но на сайте они не отображаются. Нужно добавить 3 превью фото в карточке товара. Если загружено всего две фотографии, то последний блок не должен отображаться. Активная фотография должна быть выделена рамкой. Скрин - http://prntscr.com/aflfh3
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