Доработка Modх

blossomoflife.ru

Сайт на MODX

1. нужно доработать модуль Наборы (он уже есть в админке, но отключен)

http://prntscr.com/adua5l

нужно сделать возможным добавлять в позиции выбора цвета не только артикул, но и категории товаров.

Например в выбор цвета добавить категорию лаков “снд” и “блюскай”, где уже в выбранной категории будут все доступные цвета.

Также нужна возможность редактирования категорий.

2. В админке в карточке товара есть возможность добавить несколько фото, товара, но на сайте они не отображаются. Нужно добавить 3 превью фото в карточке товара. Если загружено всего две фотографии, то последний блок не должен отображаться. Активная фотография должна быть выделена рамкой. Скрин - http://prntscr.com/aflfh3