Настройка url категорий для сайта

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Завершен1 заявка158 просмотров

Нужно добавить возможность разбивки по урлам в статических страницахdle. В dle только один уровень вложенности для статических страниц Главная/Статьи, а нужно сделать чтобы была возможность разбивать на категории, например: Главная/Статьи/Статья1 и т.д.

DLE
9 лет назад
dark67
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mortyk
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
7 дней
Работа прошла успешно
Заказчик отметил заказ как выполненный, но работу не забрал и не оплатил.

Заявки фрилансеров

Mortyk
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад