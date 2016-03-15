Настройка шаблона Magento

На theme forest приобретен шаблон магазина и установлен на Magento вер. 1.9.0.1. У этого шаблона несколько разных стилей. После установки возникли трудности. В БД у его демо-контента были прописаны ссылки на css, js с сайта-разработчика которые сейчас недоступны для загрузки. После изменения ссылок на домен на котором установлен шаблон его дефолтный стиль отобразился но в параметрах шаблона в админке шаблон реагирует на изменение варианта шапки но не реагирует на изменение глобального стиля. В довесок к этому ссылки на товары и на категории товаров не работают. В итоге был куплен шаблон с подробным мануалов установки и изменения параметров но в рабочей среде Magento он по мануалу стал не совсем корректно и нужно ему помочь. Ищу хорошего специалиста по Magento, имеющего опыт разработки шаблонов.