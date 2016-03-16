Доработки сайта на wordpress

Поправки обрисованы примерно на скриншотах

Ссылка на рассылку - просто ссылка

Кнопки заказать - всплывающее окно с полями: имя, телефон, заказать. В письме должно приходить автомобиль, который заказали.

По клику на вид техники - там тоже попап, но с картинкой. Да, картинки надо будет привязать куда-то.