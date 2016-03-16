Доработки сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок143 просмотра

Поправки обрисованы примерно на скриншотах

Ссылка на рассылку - просто ссылка

Кнопки заказать - всплывающее окно с полями: имя, телефон, заказать. В письме должно приходить автомобиль, который заказали.

По клику на вид техники - там тоже попап, но с картинкой. Да, картинки надо будет привязать куда-то.

WordPress
9 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров