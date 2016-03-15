Перенести базу товаров с сайта Drupal на базу сайта Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

http://poseidon.in.ua - сайт на Друпале. С него надо вытянуть базу товаров и засунуть ее в базу нового сайта, на Опенкарт.

Все данные, что касаются товара - надо перенести.

DrupalOpencart
9 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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