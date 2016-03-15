На theme forest приобретен шаблон магазина и установлен на Magento вер. 1.9.0.1. У этого шаблона несколько разных стилей. После установки возникли трудности. В БД у его демо-контента были прописаны ссылки на css, js с сайта-разработчика ...
Ускорить загрузку страниц OpenCart. В магазине очень много категорий.
Нужно ускорить работу магазина на OpenCart. В нем очень много категорий, и вероятно они дают нагрузку.
Есть еще подозрение, что база данных плохо оптимизирована.
Результатом работы, должно быть практически мгновенное открытие всех страниц магазина.
Работаю без предоплат.
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