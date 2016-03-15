Ускорить загрузку страниц OpenCart. В магазине очень много категорий.

Нужно ускорить работу магазина на OpenCart. В нем очень много категорий, и вероятно они дают нагрузку.

Есть еще подозрение, что база данных плохо оптимизирована.

Результатом работы, должно быть практически мгновенное открытие всех страниц магазина.

Работаю без предоплат.