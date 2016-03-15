Ускорить загрузку страниц OpenCart. В магазине очень много категорий.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужно ускорить работу магазина на OpenCart. В нем очень много категорий, и вероятно они дают нагрузку.

Есть еще подозрение, что база данных плохо оптимизирована.

Результатом работы, должно быть практически мгновенное открытие всех страниц магазина.

Работаю без предоплат.

Opencart
9 лет назад
johnydeaf
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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