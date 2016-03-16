На theme forest приобретен шаблон магазина и установлен на Magento вер. 1.9.0.1. У этого шаблона несколько разных стилей. После установки возникли трудности. В БД у его демо-контента были прописаны ссылки на css, js с сайта-разработчика ...
Сменить систему управления сайтом с MODX на OpenCart.
Рассматриваем варианты смены "движка" сайта (akdkam.ru) с MODX на OpenCart (Ocstore), т.к. требуется дополнительный функционал, такой как:
- функции полноценного интернет-магазина;
- функции личного кабинета с участием в партнерских программах, рассылках;
- функции позволяющие реализовать хороший юзабилити и презентабельный внешний вид сайта, навигацию и т.д.;
- интеграция с 1с;
- возможность расширения функционала в будущем (форум, связь с соцсетями и т.п.);
- прочие возможности.
Сейчас на сайте всего этого нет. "Дописывать" его на MODX - довольно затратно, но еще сомневаемся.
Некоторые из важнейших моментов, которые хотелось бы реализовать - это сохранение сео-зависимых сегментов (чтобы позиции "не просели", а также обеспечить возможность дальнейшей модернизации сайта в случае необходимости в условиях ограниченного бюджета.. В итоге хотим получить гибрид корпоративного сайта для юр. лиц и интернет магазина - для частных покупателей..
При разумном обосновании рассматриваем смену на другие платформы (платные и бесплатные), или же варианты комплексной или пошаговой модернизации сайта на существующей платформе (MODX).
Буду рад уточняющим вопросам, заранее спасибо!
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