Сменить систему управления сайтом с MODX на OpenCart.

Рассматриваем варианты смены "движка" сайта (akdkam.ru) с MODX на OpenCart (Ocstore), т.к. требуется дополнительный функционал, такой как:

- функции полноценного интернет-магазина;

- функции личного кабинета с участием в партнерских программах, рассылках;

- функции позволяющие реализовать хороший юзабилити и презентабельный внешний вид сайта, навигацию и т.д.;

- интеграция с 1с;

- возможность расширения функционала в будущем (форум, связь с соцсетями и т.п.);

- прочие возможности.

Сейчас на сайте всего этого нет. "Дописывать" его на MODX - довольно затратно, но еще сомневаемся.

Некоторые из важнейших моментов, которые хотелось бы реализовать - это сохранение сео-зависимых сегментов (чтобы позиции "не просели", а также обеспечить возможность дальнейшей модернизации сайта в случае необходимости в условиях ограниченного бюджета.. В итоге хотим получить гибрид корпоративного сайта для юр. лиц и интернет магазина - для частных покупателей..

При разумном обосновании рассматриваем смену на другие платформы (платные и бесплатные), или же варианты комплексной или пошаговой модернизации сайта на существующей платформе (MODX).

Буду рад уточняющим вопросам, заранее спасибо!