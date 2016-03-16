Перенести сайт на движок!

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок145 просмотров

Нужно перенести сайт на более удобную платформу! silverstone.pro

Предлагают вордпресс!

Готовы к любым предложениям - цены, сроки?

Все предложения строго сюда или в личку! (не на почту сайта!)

WordPress
9 лет назад
VadoZe
Вадим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров