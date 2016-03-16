Перенести сайт с движка DLE на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки88 просмотров

Необходимо перенести сайт с движка DLE на Wordpress с сохранением всей структуры сайта. После окончания работы сайт должен полностью работать, сохраняя прежние функции,останется только продолжать наполнять его контентом.

Требование к исполнителю: связь по скайпу, наличие портфолио, соблюдение сроков .

Расчёт через Вебмани или Яндекс Деньги.

В ответ жду цену и сроки. Сайт http://vazgarage.ru/.

DLEWordPress
9 лет назад
perepaul
Павел 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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