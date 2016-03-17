Изменить вывод image в Yootheme Zoo

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Завершен1 заявка142 просмотра

нужно сделать, что в интро-части элемент img выводился не как ссылка на full view, а как лайтбокс, то  есть так, как это поле обрабатывается в полном выводе публикации.

9 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Всё чётко и быстро. Доволен.
Отличный заказчик. Рекомендую.

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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад