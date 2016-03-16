Требуется натянуть дизайн на главную страницу wordpress

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Есть сайт на wordpress с уже установленным шаблоном, пример шаблона http://wedesignthemes.com/themes/dt-guru/

Нужен на базе функционала этого шаблона, натянуть морду с другим дизайном, а также перекрасить основной шаблон в цвета нового дизайна.

Ссылка на дизайн http://urlid.ru/adww

WordPress
9 лет назад
roksi85
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров