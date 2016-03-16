Нужно добавить возможность разбивки по урлам в статических страницахdle. В dle только один уровень вложенности для статических страниц Главная/Статьи, а нужно сделать чтобы была возможность разбивать на категории, например: Главная/Статьи/Статья1 и т.д.
Требуется натянуть дизайн на главную страницу wordpress
Есть сайт на wordpress с уже установленным шаблоном, пример шаблона http://wedesignthemes.com/themes/dt-guru/
Нужен на базе функционала этого шаблона, натянуть морду с другим дизайном, а также перекрасить основной шаблон в цвета нового дизайна.
Ссылка на дизайн http://urlid.ru/adww
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