roksi85

Оксана roksi85

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$80
10 баллов
7 лет назад
Доработать поиск в joomla
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать. Оплата в срок. Понятное т.з.
Очень довольна работой с Александром. Вежливый, профессионал! Всем рекомендую!!!!
Ответный отзыв
apt3m
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Требуется доработать сайт на WordPress
Все супер
Все отлично! Специалист! Рекомендую!
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужно подкоректировать SEO на сайте.
Оплата поступила вовремя! Очень приятно иметь дело с такими людьми.
Робота выполнена в срок и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
burzhuyxxi
Станислав 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
$15
10 баллов
8 лет назад
Требуется написать тексты на аквариумную тематику.
Спасибо. Было приятно работать
Быстро и качественно.
Ответный отзыв