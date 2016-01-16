Требуется. Написать с нуля или дописать уже существующий модуль или компонент для реализации следующего функционала: Реализовать функцию поиска, производящую поиск по контенту всего сайта: товары JoomShopping, материалы К2, цвета галереи PhocaGallery. Поиск должен происходить по названию ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написать плагин для экспорта товара в XML формате, для выгрузки прайса в яндекс маркет и другие агрегаторы такие как prom.ua и price.ua для магазина на PrestaShop.Закрыт8 лет назад
Есть магазин на престашоп, требуется исправить ошибки и внести доработки. ТЗ, прилагаю.Закрыт8 лет назад
Есть сайт на WP с установленным woocommers, нужно внести правки согласно приложенному ТЗ.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете оценивать каждый этап отдельно. Сейчас с Вас сроки цена ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете оценивать каждый этап отдельно. Сейчас с Вас сроки цена ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на wordpress с уже установленным шаблоном, пример шаблона [url=http://wedesignthemes.com/themes/dt-guru/]http://wedesignthemes.com/themes/dt-guru/[/url] Нужен на базе функционала этого шаблона, натянуть морду с другим дизайном, а также перекрасить основной шаблон в цвета нового дизайна. Ссылка на дизайн [url=http://urlid.ru/adww]http://urlid.ru/adww[/url]Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, http://urlid.ru/abb3 Требуется оптимизировать и подкорректировать title, keywords, description. Уже есть список готовых ключей, их нужно рассредоточить по сайту. свадебная фотосъемка свадебная фотосъемка киев услуги фотографа услуги фотографа киев услуги фотографа на свадьбу услуги фотографа на свадьбу киев фотограф на свадьбу фотограф на ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно программистдля доработки магазина на Prestashop.Сам магазин мультивендори не работает корректно плагин мультиведнора. ТЗ прилагаю, просьба ознакомиться прежде чем делать ставки.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать сайт фриланса, сделанный на Cotonti. Есть ТЗ но оно немного не доработанное, поэтому ищется спец кто разберётся Закрыт8 лет назад
Есть магазин на Joomshop. Требуется: 1. Нужен экспорт товаров с описанием и картинками с магазина, условие - читабильная кодировка и текст. 2. Требуется что бы выгружаемый файл можно было импортировать в prom.ua и price.uaЗакрыт8 лет назад
Требуется создать презентацию для сайта TinTon.com.ua Пример файла прилагаю.Презентации12 заявокЗакрыт8 лет назад
Количество - 10 статей Размер статьи - 1- 1,5 тыс. символов Уникальность текста - не ниже 95%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад