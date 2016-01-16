Здравствуйте. Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете оценивать каждый этап отдельно. Сейчас с Вас сроки цена ...