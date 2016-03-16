Требуется доработать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

Здравствуйте.

Нужен специалист для доработки сайта на WordPress viva.websonde.com

Задача: изменить/доработать сайт согласно приложенного ТЗ. И далее довести сайт до финальной стадии, но основе следующих ТЗ, где вы будете

оценивать каждый этап отдельно.

Сейчас с Вас сроки цена на основе нынешнего ТЗ. Сразу пишите сроки и цену.

WordPress
9 лет назад
roksi85
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров