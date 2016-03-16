Доработка поиска пользователей в движке instantcms

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок88 просмотров

При регистрации пользователи должны указать тип учетной записи, нужно добавить это поле из профиля в поиск пользователей на сайте ( на странице пользователи и в футере ). Укажите пожалуйста цену и сроки. сайт kladkapechey.ru/

9 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров