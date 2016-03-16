Скрипт для Virtuemart VirtueMart 3.0.12

В таблицу с товарами добавляем поле Rank. Необходимо, чтобы при отображении списка товаров они были отсортированы по этому полю. Чем выше значение, тем выше с списке. Если Rank=-1, то товара нет в наличии, при этом нужно в списке и на карточке товара крупно написать НЕТ В НАЛИЧИИ.