Скрипт для Virtuemart VirtueMart 3.0.12

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка79 просмотров

В таблицу с товарами добавляем поле Rank. Необходимо, чтобы при отображении списка товаров они были отсортированы по этому полю. Чем выше значение, тем выше с списке. Если Rank=-1, то товара нет в наличии, при этом нужно в списке и на карточке товара крупно написать НЕТ В НАЛИЧИИ.

9 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров