Небольшие изменения в структуре сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Необходимо сделать небольшиеизменения в структуре сайта. Наш сайт http://kitabooki.com.ua. На платформеopencart. К проекту прикрепляем список необходимых изменений. Рассмотрим все

предложения.

9 лет назад
kitabooki
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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