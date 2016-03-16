Требуется добавить простую форму на сайт. Язык для обработки и отправки сообщений с нее php. Нужны поля: ИмяЭл адресМоб телефонНаименование ООО на русскомНаименование ООО на иностранномДальше добавить блоки!Один блок "Добавить паспорт Генерального директора"Второй блок ...
Небольшие изменения в структуре сайта
Необходимо сделать небольшиеизменения в структуре сайта. Наш сайт http://kitabooki.com.ua. На платформеopencart. К проекту прикрепляем список необходимых изменений. Рассмотрим все
предложения.
Заявки фрилансеров
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