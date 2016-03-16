Рефакторинг кода сайта

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Закрыт4 заявки108 просмотров

Есть самописный сайт mvc + twig. нужен рефакторинг, привести к нормальному виду, удалить 'говнокод', связать с git, javascript также нуждаетмя в рефакторинге. Кода около 3мб. Нужна цена.

GitJavaScript
9 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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