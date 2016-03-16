Скопировать лендинг, копирование лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок129 просмотров

Необходимо скопировать ленд и поменять тексты(отзывы,телефоны,цены,логотип) всё есть в ТЗ 

9 лет назад
avernus88
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров