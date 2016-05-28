Парсер автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок281 просмотр

Добрый день!

Имеется сайт поставщиков, у них свой API есть https://zakaz.mxgroup.ru/api.html

И имеется личный кабинет.

Необходимо продумать систему парсинга и дальнейший обмен данными на свой интернет магазин. CMS OpenCart

Opencart
9 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$60
2 дня
Даниил отлично разбирается в своем деле. Рекомендую к сотрудничеству.
Всегда на связи. Четкое и понятное ТЗ. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад