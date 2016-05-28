Есть сайт под управлением CMS Wordpress. Любой посетитель сайта можно добавить комментарий к статье через стандартную вордпрессовские комментарии заполнив поле имени и комментария. Существует проблема, когда некоторые пользователи выдают себя за других ...
Парсер автозапчастей
Добрый день!
Имеется сайт поставщиков, у них свой API есть https://zakaz.mxgroup.ru/api.html
И имеется личный кабинет.
Необходимо продумать систему парсинга и дальнейший обмен данными на свой интернет магазин. CMS OpenCart
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