Создание мини-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок195 просмотров

Нужно создать подобный сайт (urraprazdnik.ru), с так же функционалом и хорошо адаптированным для wordpress. (Другие CMS тоже рассматриваю при вашем обосновании ее выбора)

Функционал стандартный. 

От вас цена и сроки!

WordPress
9 лет назад
NefRPO
Павел 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров