Регулярка на PHP

Это разовая работа

1.

Есть строка $text, разбитая на абзацы

..

. Нужно выбрать все абзацы, у которых длина менее 90 символов включая

..

и заменить их на заголовки либо. Причем первый сверху по счету заголовок должен стать , а все последующие

Замену на заголовок не делать, а оставить

, если в конце абзаца стоит двоеточие ":"

2.

И последние, когда замену сделали, ищем подряд идущие абзацы, которые начинаются на

Код:

& middot; и заканчиваются на ;

их заменяем на список.

Причем перед началом последовательности таких абзацев вставляем

, а в конце

Пример такого списка скину исполнителю.

В принципе, более приоритетной задачей, является [1]. [2] можно не делать, если не получается. В [1] должно быть все просто.