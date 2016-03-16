Регулярка на PHP

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Завершен1 заявка149 просмотров

Это разовая работа

1.

Есть строка $text, разбитая на абзацы

..

. Нужно выбрать все абзацы, у которых длина менее 90 символов включая

..

и заменить их на заголовки либо

.  Причем первый сверху по счету заголовок должен стать , а все последующие

Замену на заголовок не делать, а оставить

, если в конце абзаца стоит двоеточие ":"

2. 

И последние, когда замену сделали, ищем подряд идущие абзацы, которые начинаются на 

Код:

& middot;  и заканчиваются на ; 

их заменяем на список.

  • Причем перед началом последовательности таких абзацев вставляем

      , а в конце

    Пример такого списка скину исполнителю.

    В принципе, более приоритетной задачей, является [1]. [2] можно не делать, если не получается. В [1] должно быть все просто.

    PHP
    9 лет назад
    andrush
    40 лет
    16 лет в сервисе
    Был
    год назад

    Выбранный исполнитель

    apple_tomato
    Александр 
    29 лет
    9 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад
    9 лет назад
    $1
    1 день
    Александр отлично справился с работой. Прекрасный программист, рекомендую!

    Заявки фрилансеров

    apple_tomato
    Александр 
    29 лет
    9 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад
    9 лет назад