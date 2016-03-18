Правки на ювелирном сайте

Разработка сложного калькулятора расчета страховка авто. Желательно на современном php фреймворке, с админкой (возможность вносить свои данные). Аналог http://www.sravni.ru/kasko/ Тз приложил.
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