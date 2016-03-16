Разработка калькулятора расчета страховка авто

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  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок190 просмотров

Разработка сложного калькулятора расчета страховка авто.

Желательно на современном php фреймворке, с админкой (возможность вносить свои данные).

Аналог http://www.sravni.ru/kasko/

Тз приложил.

PHP
9 лет назад
riasoft
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11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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