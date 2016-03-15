Мобильная версия сайта на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки106 просмотров

Необходимо сделать мобильную версию сайта. Сайт на платформе Joomla.

Прошу написать стоимость и сроки ваших работ.

Спасибо.

С уважением,

Шолпан

Joomla
9 лет назад
Sholpan
44 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров