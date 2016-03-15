Нужно программирование на bitrix

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Здравствуйте!

Нужно только программирование на bitrix, остальное готово, не сложный сайт.

От вас постоянная доступность скайп или viber для переговоров в основном голосом.

Просьба стоимость дня работы, спасибо.

9 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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