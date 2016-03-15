Настроить автоматическую передачу по API из CoMagic+Битрикс24 данные о продажах (сделках) по Measurement Protocol в Google Analytics.
Нужно программирование на bitrix
Здравствуйте!
Нужно только программирование на bitrix, остальное готово, не сложный сайт.
От вас постоянная доступность скайп или viber для переговоров в основном голосом.
Просьба стоимость дня работы, спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен лэндинг. Тематика недвижимость у моря. Структура готова, тексты есть. Нужен специалист с опытом создания лэндингов с хорошей конверсией. Делать нужно в конструкторе WIX. Опыт обязателен. Предложения с завышенным ценником ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется лендинг для одного игрового портала, сделан на html. Нужно реализовать авторизацию/регистрацию на нем через этот портал. Имеется REST API, но нету времени разбираться, так как скинули все в последний момент. Нужен человек, который сможет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Есть сайт: Automama.su Обновили дизайн, без серьезных изменений в структуре, все осталось на своих местах (см. макеты). Админка CMS: http://joxi.ru/8AnV6yLhqXwE7A Требуется натяжка уже готовой верстки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день! В компоненте Mosets Tree на Joomla 2.5 расширен функционал. А именно дополнительные поля. Эти дополнительные поля размещены в категориях, при клике на которые происходит перестроение страницы и отображаются только те материалы, которые ...Закрыт9 лет назад
http://letsplay.ee/pood/ru/broneerimine-p50 Нужно сделать по образу и подобию того, что в ссылке. От вас жду предложений по сроку и цене, примеры сделанных ранее похожих работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть интернет-магазин по продаже чая на OpenCart Version 1.5.1.3 Нужно улучшить форму заказа и, возможно, улучшить внешний вид сайта.Закрыт9 лет назад
Такой вопрос. Кто либо работал с туристическими агенствами? Т.е например есть туроператор ПЕГАС-туристик Их офф. сайт http://pegast.com/ Имеется их API, правда без какой либо внятной документации (пара другая WDSL и несколько ...Закрыт9 лет назад
Сейчас доделывается дизайн сайта он во вложении примерно через пру дней будет все готово, сейчас уже можно начинать верстать. нужен программист для этой задачи. от Вас несколько примеров Ваших работ. Веб студиям не писать!!! ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать функционал для сайта-знакомств. Имеется готовая верстка: http://actionhill.ru/ - главная http://actionhill.ru/page-01.html - личный кабинет http://actionhill.ru/page-02.html - Fastmatch http://actionhill.ru/page-03.html - Activity http://actionhill.ru/page-04.html - edit profile Astromatch: http://actionhill.ru/page-05.html http://actionhill.ru/page-06.html http://actionhill.ru/page-07.html +прикрутить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад