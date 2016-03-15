Сайт Лэндинг на WIX

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Закрытнет заявок109 просмотров

Нужен лэндинг. Тематика недвижимость у моря. 

Структура готова, тексты есть. 

Нужен специалист с опытом создания лэндингов с хорошей конверсией. 

Делать нужно в конструкторе WIX. 

Опыт обязателен. 

Предложения с завышенным ценником не рассматриваются, платформа конструктор -никаких скриптов.

УКАЗЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СТОИМОСТЬ ЗА ПРОЕКТ!

Креативность и опыт обязателен!

Wix
9 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров