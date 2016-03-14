Необходимо создать телеграмм бота, дергающего по запросам инфу из rss лент указанных сайтов.
Сделать scroll как на примере
Есть у меня 2 сайта на одинаковой CMS с разными HTML шаблонами.
Задача сделать такой же scroll как на примере https://ooo-kreol.ru/test/1.html
При прокрутке вниз появляется скрол в правом нижнем углу.
Такое чудо нужно сделать вот тут https://ooo-kreol.ru/test/2.html
Думаю это не сложно так как вся работа заключается скорее всего в js скриптах а именно в скрипте app.js
Так как именно там есть код про этот scroll.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Друзья,нужно написать мини поисковик,который будет искать и индексировать выборочные сайты.Главная страница будет с дальнейшим выводом результатов поиска.В поисковике нужно реализовать поисковую выдачу свежих записей.Старые проиндексированные записи должны стираться,чтобы не захламлять базу данных.Это пока в общих ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть одностраничный шаблон. Нужно переделать , 1. Добавить текст поля. 2. Авторизация через facebook. 3. Форма отправки фотографии 4. Список фотографии 5. Оставить комментарии и также оценка фотографии ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется создать скрипт онлайн калькулятора с функцией заказа на сайте, на самописном коде, конкретно под задачу или на основе интернет магазина. Платформа калькулятора PHP. В ТЗ не прописаны много функций, таких как создание админки, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть работающий но с большими костылями виджет обратного звонка для сайтов. Нужен специалист по JS для участия в проекте на правах партнера.Закрыт9 лет назад
Доброго Вам времени суток! Нужно что то в этом духе: chok-slimm.ru watch-sale70.ru you-swissarmy.ru patek-luxury.ru rolex-elite.ru С рекламой и возможно ведением... В яндексе и гугле! Какой продукт у ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен плагин,а точнее два плагина для мобильных браузеров на андроиде,желательно кроссплатформенных,но в идеале хотябы dolphin,chrome,puffin 1.ожидание на странице кнопки с заданным текстом(желательн возможность выбора этого самого текста ну или идентификатора кнопки),появление счетчика времени ...Закрыт9 лет назад
Проект: web проект (сайт), требуется разработать в сотрудничестве с заказчиков UI и в качестве результатов работы - предоставить скетчи. Требования: - опыт работы и наличие портфолио разработки UI веб-проектов. ...Закрыт9 лет назад
Нужен простой, я бы даже сказал очень простой скрипт на PHP Суть работы. ФОрма. Человек вводит 9 цифр. Скрипт берет URL (своё расположение, то есть $_SERVER['HTTP_HOST'] и $_SERVER['REQUEST_URI'] ), добавляет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно доработать фронтенд часть панели личного кабинета пользователя сервиса. Работать необходимо в связке с бекенд разработчиком. Необходимые знания: HTML5, JavaScript(jQuery), PHP. Просьба указать в заявке почасовую стоимость вашего времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад