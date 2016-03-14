Сделать scroll как на примере

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Есть у меня 2 сайта на одинаковой CMS с разными HTML шаблонами.

Задача сделать такой же scroll как на примере https://ooo-kreol.ru/test/1.html

При прокрутке вниз появляется скрол в правом нижнем углу. 

Такое чудо нужно сделать вот тут https://ooo-kreol.ru/test/2.html

Думаю это не сложно так как вся работа заключается скорее всего в js скриптах а именно в скрипте app.js 

Так как именно там есть код про этот scroll.

HTMLJavaScript
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
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b_tomas_r
Томас 
42 года
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год назад
9 лет назад
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b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад