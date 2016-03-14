Сделать scroll как на примере

Есть у меня 2 сайта на одинаковой CMS с разными HTML шаблонами.

Задача сделать такой же scroll как на примере https://ooo-kreol.ru/test/1.html

При прокрутке вниз появляется скрол в правом нижнем углу.

Такое чудо нужно сделать вот тут https://ooo-kreol.ru/test/2.html

Думаю это не сложно так как вся работа заключается скорее всего в js скриптах а именно в скрипте app.js

Так как именно там есть код про этот scroll.