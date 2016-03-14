Друзья,нужно написать мини поисковик,который будет искать и индексировать выборочные сайты.Главная страница будет с дальнейшим выводом результатов поиска.В поисковике нужно реализовать поисковую выдачу свежих записей.Старые проиндексированные записи должны стираться,чтобы не захламлять базу данных.Это пока в общих чертах.На данный момент от вас нужно следующее.в какой бюджет можем уложиться и что вы будете использовать( движок,cms и прочее)...для начала не нужно будет делать уже отточенный поиск.Нужен,как бы драфт,--бета версия,чтобы проверить,как все работает...Грубо говоря скелет.А в дальнейшем,после бета тестирования уже будем работать дальше. заинтересованных прошу откликнуться.