PHP скрипт для обработки данных csv файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок153 просмотра

Добрый день 

Необходим php скрипт для загрузки csv файлов на сервер, последующего анализа и обработки данных по заданным параметрам, вывод результата. Более подробное тз – кандидатам.

PHP
9 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад