1C Битрикс. Доработать модуль и кое что по мелочи

Необходимо доработать модуль на 1С Битрикс и кое что по мелочи.

Вытащить данные из базы и разместить их на сайте. Добавить расчётную логику в в базу и админку с выводом цифр клиенту. Всего 4 задачи. Детали во вложении.

В перспективе буду работать с исполнителем на постоянной основе. Приоритет отдам новичку (им тоже рейтинг нужно зарабатывать и учиться). Прошу указать срок исполнения.