1C Битрикс. Доработать модуль и кое что по мелочи

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Необходимо доработать модуль на 1С Битрикс и кое что по мелочи. 

Вытащить данные из базы и разместить их на сайте. Добавить расчётную логику в в базу и админку с выводом цифр клиенту. Всего 4 задачи. Детали во вложении.

В перспективе буду работать с исполнителем на постоянной основе. Приоритет отдам новичку (им тоже рейтинг нужно зарабатывать и учиться). Прошу указать срок исполнения.

9 лет назад
241176552
Илья 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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