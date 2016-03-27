Доработка сайта на вордпресс

Доброго дня, нужен человек, который сможет помочь, к сожалению, исполнитель заказа уже месяц не может его доработать.

Имеется таблица админа prntscr.com/af1kkm

подробнее выбранному исполнителю. Напишите, пожалуйста, Вашу цену и сроки.

Нужно внести несколько доработок

1. Нужно сделать в базе админа столбец с ссылкой как можно шире, чтоб ссылка была видна полностью по возможности (сократить ширину тех столбцов, которых возможно) prntscr.com/af1lc7

2. Если человек ответит на письмо, которое ему придет про статус заказа. Куда его ответ придет? Могу ли я как админ ответить на письмо клиента и где это сделать? prntscr.com/af1n9r

3. Если пришел новый заказ, логин подсвечивается зеленым. Ок. Далее я захожу в номер заказа, меняю цену и нажимаю на статус "обрабатывается", чтоб человек увидел цену. Нужно, чтоб после этого логин клиента окрашивался в розовый цвет. Так как я уже просмотрела заказ, внесла изменения, но еще не заказала.

На данный момент при моих таких действиях цвет остается зеленый, что не удобно, так как данный заказ я уже редактировала.

4. Чтоб был поиск в базе админа по номеру заказа.

5. Чтоб был фильтр по статусу заказа по всей таблице (обрабатывается, заказан, на складе)

6. Чтоб между ячейками в таблице админа можно было переходить с помощью клавиш на клавиатуре "вправо", "влево", "вверх", "вниз"

7. Чтоб при нажатии на логин в базе админа все сворачивалось. на данный момент это выглядит так prntscr.com/af1nxc

8. те логины, где есть статус обрабатывается, сверху чтоб были

9. сделать так, что когда я нажимаю на логин, чтоб были видны сразу все номера заказа и все данные по ним. В данный момент я вижу сначала все номера заказа, а при нажатии на номер заказа, вижу уже остальные данные.