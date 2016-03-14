Требуется специалист Python + Django + Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Требуется специалист Python + Django + Angular

Для существующего сайта нужно сделать

1. Нужно чтобы постинг проходил по другой схеме - чтобы можно было задавать картинку и описание к каждой записи.

2. Нужна английская версия сайта. Перевод есть. 

3. Сделать полностью редактируемой главную страницу. А именно что бы видео ролик на первом экране можно было бы убрать в колонку новостей и вместо него добавлять другие ролики. + Добавить возможность скрыть полностью этот блок с видеороликом.

4. Таймер в редакторе, чтобы посты постились в установленное время.

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AngularDjangoPython
9 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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