Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Требуется специалист Python + Django + Angular
Требуется специалист Python + Django + Angular
Для существующего сайта нужно сделать
1. Нужно чтобы постинг проходил по другой схеме - чтобы можно было задавать картинку и описание к каждой записи.
2. Нужна английская версия сайта. Перевод есть.
3. Сделать полностью редактируемой главную страницу. А именно что бы видео ролик на первом экране можно было бы убрать в колонку новостей и вместо него добавлять другие ролики. + Добавить возможность скрыть полностью этот блок с видеороликом.
4. Таймер в редакторе, чтобы посты постились в установленное время.
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