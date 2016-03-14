Перенести сайт на WP на хостинг

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  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок212 просмотров

Добрый день, есть простая задача.

Нужно перенести сайт на WP (файлы и базу на хостинг timeweb.ru)

И настроить чтоб все работало.

Дамп базы и файлов скину в архиве.

Сделать нужно в ближайшие часы.

WordPress
9 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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