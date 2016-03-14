здравствуйте есть сайт energiask.ru/Видеомониторы внизу есть выпадающий список с выбором количества товаров на странице. этот список неправильно работает. при выборе значения он выдаёт не то значение, которое было ...
Перенести сайт на WP на хостинг
Добрый день, есть простая задача.
Нужно перенести сайт на WP (файлы и базу на хостинг timeweb.ru)
И настроить чтоб все работало.
Дамп базы и файлов скину в архиве.
Сделать нужно в ближайшие часы.
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