Доработка сайта на системе OpenCart.

Здравствуйте,

есть сайт http://shop3.bdgroup.com.ua написанный на системе OpenCart. В данном шаблонном сайте нужны доработки:

1. Убрать ошибку на главной странице (смотрите вложение)

2. На сайте http://shop3.bdgroup.com.ua/ слайдер с баннерами на домашней странице был во всю ширину

3. Изменить блок "Рекомендуемые" вместо 4 продуктов одновременно отображалось 8.

При добавлении в блок более 8 продуктов, последующие продукты добавлялись на последующие страницы страницы (тоже по 8 на страницу), просмотреть которые можно используя стрелки навигации с права над блоком.

4. Сделать оплату через ПриватБанк (Украина)

Пожалуйста, оцените данную работу по стоимости и срокам.

Если нудна дополнительная информация, буду рада ответить :)