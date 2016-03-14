Доработка сайта на системе OpenCart.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Здравствуйте,

есть сайт http://shop3.bdgroup.com.ua  написанный на системе OpenCart. В данном шаблонном сайте нужны доработки:

1. Убрать ошибку на главной странице (смотрите вложение)

2. На сайте http://shop3.bdgroup.com.ua/ слайдер с баннерами на домашней странице был во всю ширину

3. Изменить блок "Рекомендуемые" вместо 4 продуктов одновременно отображалось 8.

При добавлении в блок более 8 продуктов, последующие продукты добавлялись на последующие страницы страницы (тоже по 8 на страницу), просмотреть которые можно используя стрелки навигации с права над блоком.

4. Сделать оплату через ПриватБанк (Украина)

Пожалуйста, оцените данную работу по стоимости и срокам. 

Если нудна дополнительная информация, буду рада ответить :)

Opencart
9 лет назад
mementia
36 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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