ЛП с загрузкой видео

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Делается лендинг, дизайн в процессе. 

Нужна будет верстка и встройка в сайт на wp. 

Основная задача сделать  форму с загрузкой видео, видео обрезать до 15 сек. 

В форме должны быть поля для текста, текст накладывается по заранее определенному шаблону на видео. 

Видео с наложенным текстом отправляется на почту.

WordPress
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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